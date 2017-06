Moi qui te pensais espagnole

Nous nous sommes rencontrés sur la rue Peel, le samedi 10 Juin en début de soirée sur le site du 50e anniversaire du Grand Prix du Canada. Tu portais une casquette rouge et ton nom est Philippe. Tu avais le teint foncé comme un espagnol et des yeux qui sont venus me chercher solide (les miens aussi t'ont impressionné) Moi, je travaillais cette soirée-la pour Safe alcohol, portant une casquette noire et un genre de dossard vert pâle et noire et j'étais venue te faire souffler dans la balloune avec ma collègue. Nous nous sommes serrés la main pour ensuite, quelques minutes plus tard, te remettre une petite carte contenant mon numéro de cellulaire. Notre rencontre fut brève mais très agréable. J'aimerais vraiment te reparler; Tu m'intrigues....mon courriel bleuroyale@hotmail.com

Lady, 12 juin 2017