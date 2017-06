Question pour Journal Métro…

J'ai cru comprendre que vous vous voulez vous associer à Facebook pour les commentaires dans votre journal ! Est-ce qu'il va en être ainsi pour cette rubrique ? Parce qu'avec ce réseau social, il faut laisser son vrai nom et la confidentialité qui y est associée ne sera plus très "confidentielle". Merci de me répondre...

M., 13 juin 2017