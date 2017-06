Je n’y crois plus vraiment

Célibataire depuis plus de 10 ans, je dois avouer me sentir vide. Rare sont les moments où je regarde quelqu'un et me surprends encore à penser que je pourrais me laisser séduire. Pourtant toi, jolie petite brunette aux yeux rieurs, tu y a réussi ce matin, ligne verte. Je suis sur que tu es beaucoup trop jeune pour moi, homme fin trentaine aux yeux cruels, mais sache que je te remercie de ce précieux cadeaux que tu m'as offerts. Il me rappelle qu'à une autre époque, je fus bien différent de celui que je suis devenu. Merci encore, et prends bien soin de toi.

Loup Solitaire, 13 juin 2017