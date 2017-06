au bel homme tatoué dans le wagon du metro cote-vertu

Au bel homme homme tatoué a la peau bronzé du soleil !!!! je suis entrer dans le wagon (azur) du metro cote-vertu moi la femme a la peau de chocolat des iles caribbean tu parlais avec ton ami qui était assis en face de toi.. jai passé devant et jai vu que tu me regardais .... je me suis assise à une place plus loin mais du mem bord que toi...pendant tout le trajet tu te penchais pour me regarder avec ton sourire!!!! jai débarquer à la station namur et en sortant je tai regarder et tu ma donné un beau sourire ! tu étais vraiment beau! je t'ai souris en retour. jaurai aimé faire ta connaissance! si tu lis ce message sache que jaimerais te voir! tu as la peau bronzé avec un tatouage sur le bras musclé tu as des cheveux court brun tu portais une camisole noire-brun je crois et un short aussi ....ton ami en face de toi portai un t-shirt blanc lol! bref si tu te reconnais ecrit moi ! bisous xox

anon, 14 juin 2017