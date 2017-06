retrouvailles

Longtemps perdu de vue, nous revoilà dans ce bar à la terrasse. Moi, qui ne pensait jamais te revoir, me voilà à enfin avoir entendu ton prénom. Peu être, Mathieu. Toujours, la même perte de mes moyens face à toi et à ton visage, mais une satisfaction d'avoir pu te contempler quelques minutes. Je me demande toujours comment aurait-pu être notre histoire, si on avait pris le temps de se parler, mais je me réponds en me disant qui si il devait y avoir une histoire entre "nous", elle ne saurait tarder. Au pire, ton visage quittera peu être, un jour, ma mémoire...

Café brune, 16 juin 2017