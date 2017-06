Jeune home au Trench Coat noir

Tu étais dans le métro, ligne orange direction Montmorency, ce vendredi soir vers 19h30. J'étais avec mes eux garçons, tu as amorcé une conversation amicale en prenant comme point d'ancrage les pitreries de mes petits. Sache que je ne suis pas libre, mais que si ça avait été le cas, je t'aurais probablement démontré que tu me plaisais bien, dans ta manière spontanée et chaleureuse de nous aborder. Tu as mis un sourire sur mes lèvres au retour de cette belle soirée. merci!

anon, 17 juin 2017