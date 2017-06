À la personne qui a écrit la parodie méthaphorique/19 Juin.

Si je comprends bien le sens de votre post, vous cherchez à venir blesser "gratuitement" quelqu'un, par "pure jalousie", dans cette rubrique lue par des milliers de personnes, chaque jour ! Connais-tu vraiment cette personne avant de la juger et de dire qu'il utilise les autres à bon escient ? J'ai de la difficulté à saisir la raison et le sens de votre post ! Avez-vous pensez aussi, que vous pouvez blesser beaucoup de gens, qui peuvent se sentir concernées, par cette remarque gratuite ? Pauvre vous, c'est vraiment pas très gentil de votre part, et laissez-moi vous dire que je suis très loin de vous envier, moi-aussi ! Bonjour quand-même......

Très désolant., 19 juin 2017