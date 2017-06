Espérant te revoir

Mardi soir vers 20h40 direction Montmorency sur la ligne orange. Tu es une jolie jeune femme, de couleur noir, tu portais une robe avec couleurs beige et jaune et tu portais des lunettes noires. J'étais ton voisin de chaise dans le metro. Je portais une chemise rouge, des pantalons noirs/gris et je lisais un livre. Nos regards se sont croisés à plusieurs reprises, et lorsque tu es descendu à Henri- Bourassa je n'ai pas eu la chance de sortir avec toi et de t'aborder. Si tu te reconnais et que tu aimerais prendre contact; écris-moi un courriel. louisphilippe.chasle@gmail.com Au plaisir

Le lecteur, 20 juin 2017