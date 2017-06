Toi à pied, moi à velo. Rachel.

C'était hier, mardi soir. Je pédalais, l'esprit à rêvasser, tout ça sur Rachel heading to Saint-Laurent. Je t'ai vu à l'angle d'une rue, je ne sais plus laquelle. Avant le parc la fontaine, après, can't remember. Après je crois. Ce dont je me souviens sont ces yeux. Un bleu vif. Tu étais beau. Avec tes petites bouclettes trop mignonnes! Tu étais avec deux amis aussi. Je dirais que tu es français. Je le suis, donc mon flaire sur ce paramètre et très aiguisé. J'espère 2 choses: que tu te reconnaitras (vite) et qu'on se verra vite. Je t'embrasse.

Rachel et point d'interrogation., 22 juin 2017