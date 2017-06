Mimi la nuit, vendredi, 14 avril, 2 verres de cava

Une amie m'a recommandé de faire une tentative sur ce forum. Alors voila...7e tentative. Je refuse d'abandonner.....,On s'est rencontré au Mimi la nuit vendredi, 14 avril. Je t'ai laissé ma carte. Tu venais commander tes verres à côté de moi. Je crois que plus la soirée avançait, plus tu étais curieuse. Les deux dernières fois que tu es venue près de moi, tu m'as présenté la joue pour que je te t'embrasse. Tu m'as vraiment fait de l'effet. Mais je suis respectueux, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je suis aussi sur Facebook. J'aimerais tellement avoir de tes nouvelles. Je ne cesse de penser à toi. On peut simplement se revoir au même endroit. Il n'y aura que toi et moi qui vont savoir. Fais moi signe.

anon, 22 juin 2017