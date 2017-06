Pour petite Marie…

Ne t'inquiète pas ! Tu as toujours une place très importante dans mon cœur, mais présentement, je suis tout mêlé car le temps d'attente a vraiment été trop long ! Ça m'arrive de penser à toi, à nous deux, au passé, avant de m'endormir, et mes yeux deviennent humides, j'ai même pleuré à chaudes larmes, il y a deux semaines, en pensant à notre histoire, qui n'a mené à rien. Mais il faut dire que j'étais très fatigué et que cela me rendait triste et émotif... Je m'excuse de ne pas toujours avoir le sourire accroché à mes lèvres ! Je ne le sais pas, moi non plus, ce que l'avenir nous réserve...Tu es une personne en qui j'éprouve énormément de respect ! Bon congé de la Saint-Jean et repose toi bien...Au plaisir :)

De lui, 22 juin 2017