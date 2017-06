Re De Lui

Salut. C'est tres touchant ce que tu as ecris mais je me demande si tu t'adresse a la bonne personne... Je veux pas vivre des faux espoirs a cause d'une triste coincidence est ce que tu peut donner plus de details stp comme par exemple une conversation qu'on a eu ou un indice sur un trait physique. Comme ca je vais etre rassurée que tu est bien la bonne personne. Repose toi bien et bonne St Jean a toi aussi P/S Peux tu me repondre ici en ecrivant un autre post vu qu'on ne peut plus voir les commentaires

Petite Marie, 23 juin 2017