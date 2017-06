Homme 35 ans veux rompre la solitude

Homme avec silhouette athlétique. Je veux rompre la solitude qui me ronge. Cherche une belle dame d'environ 1m75 ou plus. Un peu ronde 70 a 80Kg pour amitié franche qui puisse aboutir a une vie commune. Me laisser un mot en inbox "michaelscofiled05@gmail.com" si intéressée et on fera connaissance.

Michael Scofiled, 24 juin 2017