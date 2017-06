Chère voisine

Bonjour à toi, après tout ce temps je ne t'ai jamais vu avec quelqu'un. Je me demande comment tu fais mais je pense que tu te demandes aussi la même chose de moi. Dans ces températures chaudes, on veut tous se relâcher mais pas nous. Je me demande pourqoui se retenir ainsi alors que tout le monde offrent des sourrires invitants! Cela appart, pourquoi pas un verre de vin ou une bière de temps en temps et juste discuter. Tu me semble un peu réserver comme moi d'ailleurs. Profitons de cet été pour trouver une excuse de partager un verre de temps en temps! Ahaha P.S: je ne prends pas le métro. Je conduis.

Le voisin, 27 juin 2017