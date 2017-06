À qui de droit

Je lisais mon livre, je crois que tu m'as envoyée un ou deux regards, peut-être que c'est mon imagination. Tu es descendu à Berri, honnêtement, je ne crois pas que tu es du genre à lire cette rubrique et je ne suis pas vraiment le type de personne à y écrire non plus mais je tente ma chance. Passe une belle journée malgré la pluie.

Personne, 29 juin 2017