Un jour peut-être…

À toi qui travaille au centre de prélèvements, tu es belle avec tes yeux bleus et ton magnifique sourire. Ta beauté à fait fondre mon cœur. Je te vois souvent dans le métro direction Saint-Michel, par contre tes yeux sont fermé et ton sourire disparu. La vie peut parfois difficile et épuisante, mais le meilleur est à venir. Tu es magnifique.

vve, 30 juin 2017