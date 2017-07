À toi, SPC:

Je ne pensais pas écrire un jour dans le MetroFlirt. Mais puisque nous avons parlé de ça, et puisque j'aime bien flirter avec toi, je me suis dit "pourquoi pas?!?" ;) Je veux te dire que je suis bien contente de t'avoir rencontré et appris à te connaître plus/ mieux... je vais te dire aussi que j'aime vraiment les moments qu'on passe ensemble et nos fous rires et nos discussions. À bientôt!!! :)

JM, 2 juillet 2017