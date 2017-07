à la fête de L

As-tu déjà eu l’impression d’avoir quelque chose d’inachevé avec quelqu’un? On s’est connu en 92, à ce moment, tu étais le chum de l’amie d’une de mes amies. En 93, on s’est revu, je venais de finir mon 5e secondaire et je t’ai donnée une de mes photos de finissante…cette journée-là nous avons marché et discuté… on s’est perdu de vue. En 99, une amie commune nous a remis en contact. Nous avons pris un café, on a discuté, tu a sorti ma photo de ton portefeuille, tu l’avais gardé après ces années. À ce moment, j’étais en couple, on ne s’est plus revu… Hier, j’ai regardé mon album de finissants et j’ai eu une pensée pour toi D…, je ne connais même pas ton nom de famille mais j’aimerais bien te revoir.

A, 3 juillet 2017