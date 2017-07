une célibataire qui veut aller voir des films avec moi !!

Salut, je cherche une fille célibataire de Montréal autour des 30 ans ou moins, qui aime aller au ciné, discuter, parler de tout et de rien, flâner, profiter de la vie, prendre un café, aller manger au resto, voir du monde , danser , voyager .. etc je suis une personne qui adore aller au ciné, parler de la culture pop, voyager, rire, profiter de la vie et qui en a asses d'être célibataire !! écrire à : celibatairedemontreal@Outlook.com

le célibataire qui adore aller au ciné !!!, 5 juillet 2017