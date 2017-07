Re: coupable du 9 juin

L'as tu trouvé? La vraie question est, es tu une personne courageuse, peux tu assumer tes propres sentiments sans les refouler pour les "principes" Es tu prêt à choisir ta vie et la vivre comme elle devrait être vécue, avec le coeur et non avec la raison. Si c'est le cas, pourras tu supporter les jugements qui viennent avec nos décisions. Si oui, il faut foncer, notre vie commence le jour où on réalise qu'on en a qu'une seule. Bonne chance. 😘

anon, 6 juillet 2017