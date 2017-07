allo toi belle et jolie inconnue.

tu es une femme qui tannée d'etre seule tannée des one night et des Aventures d'un soir,tu recherche du sérieux avec un gars,bin jte donne ta chance de réaliser ceque tu souhaite,la vie es courte,et le temps cest de la chance,jsuis le genre de gars avec qui tu pourras prendre un café et disculter avec moi....p.s.jaime pas les prise de tete)tu es jalouse pas de problemes je comprend cela,tu veut te marier,jsuis ouvert,tu veut des enfants,alors allons si,mais si tu veut prendre ton tent pour me connaitre ca me va,jsuis célibataire,et j'ai un boulot pas marier pas denfant je fume pas bois pas,et jaime pas la chicane et les combat de coq toutes les questions que tu va me poser jean connais quelque unes,mais cequi es super cool,c'est d'etre dans les bras de la femme pour de bon,faut touts abandonnées pour la femme qu'on aime,Moi jsuis un gars a seul femme...qui sait,ca existe les coups foudre...un exemple si toi et moi étais ensembles,je voudrais pas que tu manque de rien,elle prend soin de vous.

le ghost, 8 juillet 2017