À une femme d’une exceptionnelle beauté

Hola senõrita! Je t'ai vu au métro Jolicoeur dans le coin de 18:30 samedi. Tu voulais acheter un billet de métro dans le but d'aller au Festival de jazz. Tu portais une très belle robe bleue marine qui montrait bien ta beauté. Tu étais avec ton amie et vous parliez espagnol. J'étais intimidé par ta beauté. J'espère que tu as passé une très belle soirée au festival de jazz. Même si on ne se revoit plus, je te souhaite quand même le meilleur pour ta vie.Si jamais tu te reconnaissais, tu peux m'écrire à nicholas.kulak@hec.ca Comprende un poco español. Gracias

Un fan de Guy Lafleur, 9 juillet 2017