Bromance de la 49 Ouest

Salut l'ami ! Ça fait maintenant plus deux semaines qu'on se croise dans ce dit autobus qui passe à 22h40, quand il n'est pas en retard, au coin de chez moi. À chaque fois, nous rions quand nos regards se croisent. Ne t'en fais pas, je ne suis pas ici pour te déclarer mes sentiments, mais juste pour te faire réaliser qu'on pourrait être amis. Nous avons déjà un point commun, nous travaillons tous les deux dans la sécurité. ( Eh, oui j'ai remarqué ton polo de couleur bleu marine ) N'ayant pas beaucoup d'amis, je profite de cette tribune afin de voir si tu ne serais pas intéressé à une nouvelle amitié. Une " Bromance " qui durera jusqu'à la station Beaubien. ( Encore, je sais quand tu débarqués ) Alors, si jamais tu as l'occasion de voir ce message, ça me fera plaisir que nous discutions. Sinon, je t'en ferai part! Merci et bon quart de travail !

Le passager de 22h40., 11 juillet 2017