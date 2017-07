la belle au marche PA avenue parc

hier le mardi le 11 juillet vers 10h du matin, ont c parler toi et moi au rayon surgelee sur le saumon fumee et sa date d'expiration, et apres je t'es dis que je vais prendre de la biere avec moi en jean et chandail grille peau bazane je suis d'origine libanaise et je demeure sur le plateau, je voulais t'inviter a prendre une biere avec moi dans un bar ou un cafe , si tu te reconnais fais moi signe , en passant je te trouve jolie. yesterday i see you in market PA parc avenue , we speak about smoked salmon i find that you are nice girl i'm from Lebanon lebanesse and i live in plateau mont royal i would like to invite you to take a beer with me in bar or some thing like this, if you see this message please tell me de la part d'un homme attentionner

libanais attentionner, 12 juillet 2017