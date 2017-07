À demoiselle Audrey de Longueuil

Pour ta superbe conversation pendant quatre mois. Je sais... je ne t'ai ménager avec mes sujets poussés, voire exotiques !!! Habituellement je suis bien plus modérés avec les gens mais avec toi j'étais inspiré à raconter de nouvelles anecdotes, plus surprenantes les unes que les autres! Sache que le lendemain que l'on s'est parlé il s'est produit une anecdote majeure, imprévue, importante !!! Je n'ai pas eu l'occasion de te raconter. Si tu lis mon écrit j'ai l'ASSURANCE que tu te reconnaîtras dans le JOURNAL en le lisant dans le MÉTRO... Tu me mentionnais vouloir faire du vélo, je voulais être poli avec toi pour vous proposez une randonnée. C'est sûr si une personne me parle de randonnée-vélo, je suis toujours partant à être un "guide touristique" ! Merci pour ta magnifique harmonie à mon endroit. Je suis fasciné par notre conversation très respectueuse.

Lumineux, 16 juillet 2017