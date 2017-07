Ta Rose…

Cinq longues années ce sont passées depuis le 18 août 2011... Pourtant ,tu as laissé une trace indélébile dans mon cœur ... tu as choisi une vie avec une autre et fondé une famille je comprend et je le respecte... Saches que quoi qu'il arrive quoi que tu fasses rien ne t'efface. De mon côté je suis en paix avec mes choix et ma vie et si nous devions un jour nous recroiser ça sera un cadeau du destin... En attendant je te te souhaites d'être heureux. Il y a une chance sur un million que tu lises ceci c'est pourquoi j'ai lancé une bouteille a la mer de cette plateforme. Celle qui n'oublie pas tes grands yeux verts.

J, 17 juillet 2017