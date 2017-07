Pour : J / ta rose/ 17 Juillet…

J'ai lu votre message et je l'ai trouvé très beau et gentil ! Vous expliquiez dans le texte, à une ancienne connaissance qui vous avait jadis marqué, que même si vos deux vies ont pris des chemins totalement différents, que son souvenir est toujours présent dans votre mémoire et que vous aimeriez le croiser à nouveau ! Je vous avez bien fait de répondre et dire votre façon de penser à ce "coup de vent anonyme" qui vous a envoyé gratuitement cette platitude (que vous ne méritiez surtout pas) parce que celui à qui vous pensiez en écrivant votre texte, n'aurait jamais été capable de vous écrire (ou de vous dire) des choses si blessantes ! Peut-être que le réel destinataire de votre message pense exactement comme vous, parce que lui non plus, n'a sûrement pas oublié la couleur de vos jolies yeux très curieux et aimerait vous croiser à nouveau...Sait-on jamais !?

anonyme, 18 juillet 2017