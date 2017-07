à N.D. joueur de basket tatoué

Je ne pense pas que tu sois du genre à lire le métro flirt mais je m'essaye. Durant la session nous avons échangé de longs regards... Je ne sais pas comment prendre cela et j'ai hâte d'être à la session prochaine. Si tu lis ce poste fait moi signe, j'aimerais ça apprendre à te connaitre ! T'es ben cute et pas mal mon genre :)

trop timide pour t'aborder, 18 juillet 2017