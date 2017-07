Metro HB

Hello la belle grande. Je me souviens avoir jeter pas mal de regarde vers une charmante dame assise dans le bus 178 ou 168 en direction de la gauchetiere me souviens plus hier soirs en rentrant du travail. Si c'est toi je serais revis de prendre ce verre avec toi. J'espère vivement que ce soit toi. A bientôt.

Ed, 19 juillet 2017