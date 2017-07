Age Ain’t Nothing But A Number

J'écoute Aaliya et je pense à toi Homme d'expérience. Malgré nos 15 ou 20 ou même 30 ans d'écarts, plus je te côtoie, plus je suis fascinée, réconfortée par ta présence et ta sagesse. C'est ce que j'ai besoin dans ma vie...je ne match pas bien avec les arriérés mentaux de ma génération.

Ta Macronne ;-), 19 juillet 2017