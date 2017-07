Jour j

Je pense à toi souvent, surtout les nuits ou je navigue contre le courent entraînant des ténèbres! Je suis la au coucher et au lever du soleil, car le ciel est mon refuge et ma boussole!! Et la tienne!Beaucoup me crois malin,mais toi tu mas vu sincères, tu as vu ma lumière de mes yeux bleus, moi j'ai vu la tienne!Patience mon ange!Car je viens du ciel et les étoiles ne parle que de nous

Le Signe, 21 juillet 2017