Un heureux hasard

Je courrais sans lanterne vers une aube qui s'enfuit, je t 'ai cherché longtemps en vain à travers les foules et les bruyantes nuits.. . Notre histoire sans fin s'est déroulée derrière la façade de nos yeux en silence et ce en de de brefs instants ici et là envers et contre tous nous avons tissé une complicité ! Tu as fait beaucoup de sacrifices pendant toutes ces années tu es devenu quelqu'un de bien de responsable avec plus de bagages et de maturité. Je t'admire tu sais... Les choix que nous avons à faire sont parfois difficiles mais un mal nécessaire à notre bien-être personnel et aussi notre unique chance d 'avancer. Saches que je... je transporterai avec toi tes valises et je respecterai tes silences qui en disent bien souvent plus long que tu en penses... Notre histoire est celle qui ne ressemble à aucunes autres puisque le destin avait fait de nous ses apôtres ! À bientôt :)

Confessions du jour, 23 juillet 2017