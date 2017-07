Re : Un heureux hasard…

Bonjour, à vrai dire, je ne suis pas tout-à-fait certain à 100% de savoir à qui s'adresse votre message, une bouteille à la mer ,svp, mais il me touche réellement, car j'y vois des petites similitudes dans votre texte, avec du déjà vécu, de mon côté ! Si c'est vous, je tiens à vous remercier du fond du cœur, pour tous ces beaux messages que vous m'écrivez ici, sur la plate-forme du Métro Flirt...Vous savez ce que je remarque de vous ? C'est que même si ça fait des mois que nous nous sommes pas vus, et même à plusieurs kilomètres de distance, vous êtes capable de lire dans mon cœur, on appelle cela: de la télépathie...Et pourtant, quand je vous rencontre, vous me paraissez si réservée et un petit peu timide, non, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous blesser en vous disant ça, mais c'est peut-être à cause de ces deux qualificatifs qui font votre personnalité, que j'ai jadis été charmé par vous, oh, c'est ça, j'en suis sûr ! Je vous embrasse et merci encore, bonne journée, prenez soin de vous... Au plaisir. :)

anonyme, 23 juillet 2017