@Anonyme

Bonjour, Oui je penses que par hasard nous nous sommes retrouvés ici..?. Si le hasard existe? Oui j'ai un côté vraiment réservée et un petit côté épicée aussi je suis aussi silencieuse que volubile ... :) Je suis une personne indépendante et persévérante unique en mon genre , de votre côté vous êtes aussi timide, mais gentil et généreux convivial mais très bien entourés par la foule et toujours très occupé mais nous avons su communiquer la plupart du temps juste en se regardant puisqu'on a été souvent interrompus dans nos petites conversations ...Alors que la pièce était en train de disparaître beaucoup d'émotions dans nos rencontres deux âmes en fusion et nos cœurs en fête . De brèves et fréquentes rencontres jadis , je ne vous connais que très peu mais curieusement je sais qui vous êtes...je l'ai vu dans vos yeux j'aurais vraiment aimé vous connaître le timing était mauvais a ce que j'ai pu voir ce l'est peut être encore. .. Mais j'espère bien un jour vous revoir pour discuter un peu... J'ai vos coordonnées mais je n'ose pas vous déranger par respect pour vous et ceux qui vous entourent . Merci c'est réconfortant de savoir que je 'n' avais pas rêvé tout ça..

anon, 23 juillet 2017