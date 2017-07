Coeur qui bat de nouveau

Je t'ai vu ce dimanche 23 juillet vers 17h à la fin de la parade des couleurs, devant le jardin Gamelin. Tu es blonde, petite et tu étais entourée de ta famille. Tu parles arabe et français. Ta maman porte le hijab et tes soeurs absorbées à faire des selfies. J'ai hésité à te parler, te demander si tu voulais que je t'aide à descendre du bloc de béton sur lequel tu t'étais mise debout. J'étais à côté, jean et haut bleu. Tu as un très joli sourire. Si par hasard le message te parvient et que je ne t'ai pas laissé indifférent, contacte moi (Jallil) à l'adresse mail: exdieu@yahoo.fr

Jallil, 23 juillet 2017