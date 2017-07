Bonheur fugitifs…

Je n'ignore pas la cause de tes peines, je vois ta souffrance, et j'en connais les raisons...s'il te plaît ne pleur pas! Je te trouve triste, de cette tristesse, je me perd, je n'arrive plus à trouver mon chemin, perdue dans un endroit lumineux, ma solitude voyage dans tes yeux...il pleut aussi dans mon coeur, il pleut avec toi, comme il pleut dans le nord, il pleut sans raison, s'écoulant sur la peau jusqu'au nœud de la gorge...

Le vent du s sud..., 24 juillet 2017