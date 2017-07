@Anonyme

Je souhaites tant que ce soit toi? Ça serait tellement style Serendepity...:) Si je pouvais être sûre à 80% que c'est bien toi...je t'assures que je serai déjà sur le téléphone... Tu as ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas... j'ai été charmée de ce tempérament pausé ,timide, reservé et simple et gentil à la fois... Mais si c'est vraiment toi pourrais tu me donner un petit indice de ton côté que seul nous deux connaîtrions ? Sur toi sur moi sur nous? Ça semble être toi... mais comment savoir vraiment? un indice aussi petit soit il pourrait s'avérer des plus utile.:) Est que tu aimes les fortune cookies. ? Lol personnellement je suis fascinée des petits messages qu'ils contiennent ! Il y a très longtemps j'en ai déjà confectionné un très spécial rempli d'étoiles pour toi tu te rappelles ?

L'authentique moi..., 25 juillet 2017