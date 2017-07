Pour toi France

Ce n'est pas de mon habitude d'écrire ici mais France, j'aimerais que tu saches que je m'ennuie de ne t'avoir pas vu depuis quelques semaines. Par pure coincidence, nous nous sommes apercus 03 lundi matin successifs (car on travaille près de la même station de métro) et durant la 3è occasion, tu t'es arrêtée, m'a tendu la main et nous avons fait connaissance...Ton beau sourire, la lueur de tes yeux m'ont chaque fois laissé perplexe. C'était tellement drôle, simple et beau. Après s'être souri, on faisait juste se souhaiter bonne journée sans autre intention...J'aimerais te recroiser bientôt.

Ricky, 25 juillet 2017