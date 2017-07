@ L’anonyme le plus sweet que j’ai rencontré ici ..

Il y a des ombres dans ...je t'aime...Pas que des mots non pas que ça... J'ai un bémol pour te contacter maintenant car je ne veux pas te créer de problèmes, Si il y a eu des ambiguités par le passé je ne souhaites pas que cela se reproduise aujourd'hui ni pour toi ni pour moi. Je suis une fille heureuse et sans histoires j'ai toujours priorisé la paix et le positivisme dans ma vie et celle des autres. Je ne connais pas ta situation actuelle? Je sais seulement qu'il y avait quelqu'un dans ta vie par le passé et qu'il y a aussi des enfants aujourd'hui... Cette femme dans ta vis semble être accrochée a toi,et elle t'aime a ça façon moi je suis charmée par la personne que tu es, tes valeurs et ta gentillesse. Je ne souhaites pas forcer quoi que ce soit ou même profiter de toi ça jamais ! Je suis du genre authentique et je comprends bien des choses même si dans cette situation quelques détails m'ont échappés!?. Si pour toi le passé est réglé et si tu as toujours mes coordonées? ou si tu trouves un moyen de me contacter j'en serai ravie :) La seule chose que je sais c'est qu'il ne faut pas continuer a étaler notre histoire ici Qui sait ...when there is a will there is a way...Prends soin de toi :)

J, 26 juillet 2017