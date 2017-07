@ la jalouse

Clairement tu as un problème non réglé... sinon tu serais pas ici a essayer d'être aussi venimeuse et a contrôoler les choses sur lesquelles tu n'as aucuns pouvoir ...Lol la facture c'est ton karma ...Je te plains,toi et le pauvre gars qui t'endure au quotidien...wow

anon, 26 juillet 2017