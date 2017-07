@ Mon gentleman anonyme…

Comme vous l'avez si bien dit précédemment... Nous marchons sur des oeufs mon cher et nous sommes tombé sur une sorcière déchaînée au passage...Je suis vraiment désolée... Malheureusement je ne suis pas celle qui vous a quitté sous la pluie ,c'était dans d 'autres circonstances.... Je suis certaine à 100% que celui a qui était destiné mon message ne liras jamais ceci et ça m'est completement égal a présent. :)! Je suis juste surprise des similitudes entre nos histoires passées? Mais cet épisode m'a aussi permis de comprendre beaucoup de choses ! Je pense que dans la vie tout arrive pour une raison .... Je suis heureuse de vous avoir rencontré en fin de compte vous êtes quelqu'un de bien charmant , gentil et cultivé une denrée rare de nos jours les gens d'exception dans ce monde de vulgarité! Peut-être n'est ce pas un hasard après tout que vous vous trouviez là sur ma route..Je ne connais pas votre visage mais votre coeur lui est magnifique! Merci pour tout vous avez été une nouvelle source d' espoir et la gentillesse incarnée. Peut-être pourrions nous trouver un moyen de se rencontrer un jour si le cœur vous en dit ...Qui sait.... À bientôt j'espère :)

J, 26 juillet 2017