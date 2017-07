Re: J

Merci beaucoup pour toutes les belles choses que vous avez écrites à mon sujet, c'est réciproque ! Vous aussi, vous êtes une "very nice lady" , et cela a été un très grand honneur pour moi, même si je ne vous connaissais pas, de vous communiquer tous ces mots sincères, ... J'endosse la même philosophie que vous et maintenant, cette histoire avec cette autre jeune dame (pensant que c'était vous), n'a plus beaucoup d'importance pour moi, depuis que j'ai lu votre dernier message qui m'a fait sérieusement réfléchir... Oui, ça m'intéresse ! Pourquoi pas, se rencontrer un de ses jours pas très lointain, mais comment faire pour y parvenir ? Laissez-moi méditer pour trouver une façon confidentielle de se communiquer nos coordonnées et je vais vous revenir là-dessus, le plus tôt possible ! Merci encore et bonne journée...)

Anonyme..., 27 juillet 2017