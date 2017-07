À l’Italienne – Le Saint Bock 26-07-17

Tu me regardais souvent et nos regards se sont figés l'un dans l'autre dans une quiétude absolue durant 15 secondes. Puisque les mots n'étaient pas nécessaires, je les utilise maintenant pour te retrouver. :)

L'homme de zénitude, 28 juillet 2017