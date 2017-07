La jolie femme tôt le matin dans la 55

Je te vois la plupart des matins dans la 55 vers 6h45. Tu es une jolie femme, toujours bien habillée (tu as du goût) aux cheveux et yeux foncés. Tu es toujours assise dans le fond et il est vraiment difficile pour moi regarder ailleurs que dans ta direction. Je te trouve très jolie et j'aimerais avoir le courage de t'aborder mais je ne suis sûrement pas ton genre et/ou trop jeune et cela me fait constamment hésiter. Si tu te reconnais et tu crois que je devrais t'aborder, répond à ce message!

anon, 28 juillet 2017