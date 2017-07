à la jolie fille à la saq au marché jean talon

J’ai vu que vous cherchiez à moi et mon ami alors que nous achetions des boissons dans la saq vous aviez un carage, vous ont été également vêtu d’une chemise sombre et jeans bleu foncé que vous demandiez un des ouvriers à la saq d’où une certaine boisson vous cherchiez mais ce qui a attiré mon intérêt est que vous cherchiez à moi et mon ami lorsque nous étions dans la même île que vous et aussi quand Nous étions en ligne, que je serais intéressé à vous connaître un peu plus de message me back.

le mec en veste blanche chef, 30 juillet 2017