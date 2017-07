@ Mon gentleman anonyme ( M)

Merci infiniment d'avoir prit le temps de préciser que ce n'était pas vousp dans cet autre message aujourd'hui... J'ai eu un trés beau week-end avec une bonne copine nous avons profité du moment présent et marché longuement dans le vieux Port. J'adore cet endroit à la fois plein d'histoire de charme et très animé en ce moment avec la saison touristique. En effet je pense que nous avons capté d'autres intérêts au passage et ça porte un peu à confusion! ? Nous vivons dans un drôle de monde et comme je n"ai pas l'esprit tordu ce n'est pas quelque-chose qui me viendrais à l'esprit de faire perdre du temps à quelqu'un... Mais je vous fait confiance pour trouver une porte de sortie du métro flirt... J'aime bien la façon que vous avez de me venir en aide à chaque fois, Vous êtes gentil et protecteur,deux très belles qualités. Et puis votre façon d' écrire très unique me plaît aussi. Oui j'ai peut-être un petit côté timide et naïf c'est vrai.:0 Et jamais je n'aurais pu imaginer rencontrer quelqu'un de votre qualité ici... J'en suis agréablement surprise :)

J, 31 juillet 2017