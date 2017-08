Re : J…

Bonjour chère J, merci pour votre réponse d'hier et il n'y a vraiment pas de quoi pour ce que vous m'avez dit au sujet de votre protection, vous avez été tellement gentille avec moi, je vous dois bien ça...Des personnes comme vous, sont une denrée rare dans la société d'aujourd'hui, et je suis heureux de vous avoir parlé ici-même sur ce site... Vous savez, j'ai déjà habité dans l'arrondissement "Mercier-Hochelaga-Maisonneuve" par le passé, et à l'époque, je prenais mon vélo et je me rendais toutes les fins de semaine, jusqu'au Vieux-Port et je me rappelle que je voyais des charmantes jeunes femmes marcher, faire du vélo ou du patin à roues alignés... Vous avez tellement raison quand vous dites que c'est un endroit plein de charmes en été, ça me rappelle de biens bons souvenirs...Et maintenant, pour faire suite à votre tout dernier message, merci encore en passant :), je vais vous revenir dans quelques jours (je travaille la dessus), avec un message d'invitation avec un adresse courriel, dans le but de se parler au sujet de la rencontre, seulement quelques jours et je vous reviens ... Au plaisir de vous parler et de faire votre rencontre... :)

Anonyme...(M), 1 août 2017