Un passant qui souhaites bonne chance a gentlement anonyme and a mademoiselle J…

J'espère reéllement que le destin vous offres la chance de pouvoir vous rencontrer. Je n'utilise plus le métro, puisque mon travail n'es pas facilement accessible par transport en commun. Cependant, je lis ces rubriques de quelquefois et vous messages mon redonné l'envie de revisiter se site plus souvent. C'est très rare que des petites annonces me fait sourrire et me donne une petite lumière d'espoir. J'espère vraiment que vous soyez sincère l'un a l'autre et que ce ''blind date'' ce passe bien. Si vous trouvez qu'on mon message n'a pas sa place, je m'en excuse, du moins il est arrivé de me faire repprochez dans le passé que je manque d'intéllligence sociale. Vous avez été jolie a lire. L'internet crée souvent de mauvaise rencontre, mais il peut y avoir de belles exceptions et je le souhaites pour vous. Je n'en ai pas vécu, mais je crois sincèrement que c'est possible. j'aimerai bien vous aidés...Je souhaites que personnes ne vous bloque point le chemin vers cette route, si les craintes de monsieur gentlement anonyme sont fondées...On ne sait jamais avec ce site, trop de gens qui veulent nuire ou faire perdre du temps aux autres. Dans le vieux-port, je vous conseillerais d'essayer le fantome du vieux montréal, mais lorsque c'est proche de l'halloween pour rester dans la thématique si vous ne l'avez pas encore essayé. merci!

un passant, 1 août 2017