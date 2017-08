Jolie demoiselle – cheveux foncés – Metro Radisson

Jolie demoiselle Рcheveux fonc̩s РMetro Radisson

Je t'ai vu le 2 août, tu as embarqué au metro Radisson, tu étais si belle! nous nous sommes regardé quelques fois! Je ne savais pas si je devais t'aborder! Tu as des tâches de rousseurs et tu étais merveilleusement jolie! Tu étais bien habillé! J'ai les cheveux pales et les yeux bleus! JE suis sorti a la station pie IX avec regret! Si tu vois ce message! réponds moi :) A bientot,

Un homme tombé sous ton charme!, 3 août 2017