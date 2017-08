Ma petite souris

Maintenant 3 mois que cette petite souris fait vibrer mon coeur... Chaque jour je découvre une femme exceptionnelle, une personne remarquable et ce sourire et ces yeux qui me font craquer à chaque fois... heureux et fier que tu sois à mes côtés, le meilleur est encore à venir

Skarbie, 3 août 2017